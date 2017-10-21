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Рязанцам напоминают: в воскресенье Международный день тёщи

16:59 / Общество

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day). Хотя он пока не имеет статуса официального, но весьма популярен уже во многих странах. Зародившись в 1930-х годах в США как шутка (по одной из версий – как альтернатива Дню матери), впоследствии с каждым годом он приобретал всё больше поклонников, в том числе и в других англоязычных странах. Эта неформальная дата стала отмечаться с 1934 года с «лёгкой руки» редактора одной из американских газет штата Техас, который в своём издании провел параллель с такими уважаемыми праздниками, как День матери и День отца. Заявив, что тёща – это вторая мама, он заметил, что было справедливо, чтобы и все тёщи имели свой «профессиональный» праздник. Эта шутка прижилась, и вскоре праздник с удовольствием отмечали уже не только жители Соединённых Штатов, но и некоторых стран Латинской Америки, а затем и Европы. Сначала День тёщи праздновали весной, но затем его дата переместилась на четвёртое воскресенье октября. И традиционно он отмечается, конечно же, в семейном кругу. В России данный праздник стал известен не так давно и пока не получил широкого распространения, а жаль…

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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