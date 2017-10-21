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В Рязани назвали самого лучшего молодого педагога

16:59 / Общество
Автор фото: Ольга Драган. На фото: победительницу конкурса Анастасию Шамонову поздравляет народный учитель РФ Екатерина Филиппова
Фото: Ольга Драган.
На снимке: победительницу конкурса Анастасию Шамонову поздравляет народный учитель РФ Екатерина Филиппова

Сегодня, 20 октября, были подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Напомним, что он проводился в течение нескольких дней на базе школы № 39 и детского сада № 139 города Рязани. Участие в очном этапе конкурса приняли 16 педагогов.

Поздравляя собравшихся, и.о. заместителя главы администрации города Рязани Елена Сорокина сказала: «Хочется, чтобы вы остались в профессии, ведь за вами – будущее нашего образования».

Члены жюри отметили хорошую организацию конкурса, рост профессионализма педагогов, участвующих в нем. Депутат городской Думы, народный учитель РФ Екатерина Филиппова обратила внимание на то, что молодые учителя не боятся творчески подходить к своей работе. «Развивая, сохраняйте лучшие традиции образования», – подчеркнула она.

Победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы лицея № 4 города Рязани Анастасия Шамонова. Ее педагогический стаж – три года. «Готовилась к конкурсу серьезно, – рассказала она. – Это большой, интересный опыт, который позволил мне поделиться с коллегами идеями из собственной педагогической деятельности».

Лауреатом второй степени стал инструктор по физической культуре детского сада № 118, Артем Шабанов а лауреатом третьей степени – учитель начальных классов гимназии № 5 Анастасия Андрюкина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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