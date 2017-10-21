Как сообщает сайт Рязанской городской Думы, сегодня на заседании депутаты назначили дату публичных слушаний, на которых обсудят изменения в генплан города. Прежде, чем в нем появится единая рекреационная зона - зона лесопарков, городских лесов, зон отдыха, необходимо провести публичные слушания. Общественное обсуждение состоится 21 ноября в 18 часов в малом зале административного здания на ул. Радищева.
В Рязани назначена дата публичных слушаний по изменениям в генплан
17:03 20.10.2017 / Общество
Речь идет о территории Московского шоссе, расположенной рядом с Троицким монастырем, которая сейчас находится в трех функциональных зонах
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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