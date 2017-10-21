лизинг
14:29 МСК
Суббота
21 / 10 / 2017
Выпуск № 184 (5471)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
135

В Рязани назначена дата публичных слушаний по изменениям в генплан

17:03 / Общество
Речь идет о территории Московского шоссе, расположенной рядом с Троицким монастырем, которая сейчас находится в трех функциональных зонах

Как сообщает сайт Рязанской городской Думы, сегодня на заседании депутаты назначили дату публичных слушаний, на которых обсудят изменения в генплан города. Прежде, чем в нем появится единая рекреационная зона - зона лесопарков, городских лесов, зон отдыха, необходимо провести публичные слушания. Общественное обсуждение состоится 21 ноября в 18 часов в малом зале административного здания на ул. Радищева.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани назвали самого лучшего молодого педагога

Рязанцам напоминают: в воскресенье Международный день тёщи

В Ряжске Рязанской области продавец одного из магазинов отоваривала подростков алкоголем

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:59
В Рязани назвали самого лучшего молодого педагога
16:59
Рязанцам напоминают: в воскресенье Международный день тёщи
16:58
Депутаты гордумы согласовали кандидатуру на должность заместителя главы администрации Рязани
16:57
Дирекции благоустройства города в этом году выделили 30 миллионов рублей на приобретение спецтехники
16:54
В Ряжске Рязанской области продавец одного из магазинов отоваривала подростков алкоголем
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы