В Рязани назначена дата публичных слушаний по изменениям в генплан

Речь идет о территории Московского шоссе, расположенной рядом с Троицким монастырем, которая сейчас находится в трех функциональных зонах

Как сообщает сайт Рязанской городской Думы, сегодня на заседании депутаты назначили дату публичных слушаний, на которых обсудят изменения в генплан города. Прежде, чем в нем появится единая рекреационная зона - зона лесопарков, городских лесов, зон отдыха, необходимо провести публичные слушания. Общественное обсуждение состоится 21 ноября в 18 часов в малом зале административного здания на ул. Радищева.

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