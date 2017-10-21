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Депутаты Рязанской городской Думы поддержали решение о переводе одной из городских территорий в общественно-жилую зону

17:26 / Власть

Как сообщает сайт гордумы, сегодня, в связи с положительным заключением по результатам публичных слушаний в отношении функционального зонирования территории на улице Сельских Строителей, напротив дома 3/1, депутаты городской Думы поддержали вопрос о внесении изменений в Генплан в отношении этой территории. Земельный участок переведен из зоны застройки многоэтажными жилыми домами в общественно-жилую зону. На этом месте планируется возведение здания детской школы искусств №2.

Еще одно изменение в Генплан, рассмотренное на заседании гордумы, касалось района Лесопарка. В связи с реализацией проекта по созданию причальной инфраструктуры зонирование территории изменено с зоны прочих обслуживающих и деловых объектов на зону прочих объектов транспортной инфраструктуры. Ранее по данному вопросу состоялись публичные слушания.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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