Депутаты Рязанской городской Думы поддержали решение о переводе одной из городских территорий в общественно-жилую зону

Как сообщает сайт гордумы, сегодня, в связи с положительным заключением по результатам публичных слушаний в отношении функционального зонирования территории на улице Сельских Строителей, напротив дома 3/1, депутаты городской Думы поддержали вопрос о внесении изменений в Генплан в отношении этой территории. Земельный участок переведен из зоны застройки многоэтажными жилыми домами в общественно-жилую зону. На этом месте планируется возведение здания детской школы искусств №2.

Еще одно изменение в Генплан, рассмотренное на заседании гордумы, касалось района Лесопарка. В связи с реализацией проекта по созданию причальной инфраструктуры зонирование территории изменено с зоны прочих обслуживающих и деловых объектов на зону прочих объектов транспортной инфраструктуры. Ранее по данному вопросу состоялись публичные слушания.