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Изменены Правила землепользования и застройки в городе Рязани

17:29 / Актуально

Как сообщает сайт Рязанской городской Думы, изменения касаются земельного участка, расположенного по адресу: ул. Октябрьская 63 стр.1. Функциональное зонирование территории изменено в связи со строительством здесь Георгиевского храма. Ранее по этому вопросу прошли публичные слушания, на которых изменения в Генплан города были одобрены.

Еще одно изменение Правил землепользования и застройки в городе Рязани касается Солотчи. Речь идет об отображении границ достопримечательного места «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А.Есенина».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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