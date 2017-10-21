В Рязани появятся новые улицы, проспект и «территория Метропарк»

На заседании Гордумы присвоили названия некоторым элементам улично-дорожной сети Рязани. Так, улицу, которая в перспективе соединит Московский и Железнодорожный районы и будет дублером Московского шоссе, назвали Парковым проспектом. Две будущие улицы в поселке Карцево получили названия: 2-я Новоселковская и Карцевская. Присвоено наименование элементу планировочной структуры. В русле рек Плетенка и Трубеж появится «территория Метропарк».