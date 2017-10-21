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Воспитанники рязанской спортшколы «Юпитер» завоевали четыре медали на чемпионате ЦФО по тхэквондо

17:40 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, воспитанники спортшколы «Юпитер» завоевали в Воронеже четыре медали на Чемпионате ЦФО по тхэквондо. Чемпионат Центрального федерального округа по тхэквондо ВТФ, собрал команды из 8 регионов России. На соревнованиях успешно выступили спортсмены из рязанской спортивной школы «Юпитер».

В первый день состязаний золотую медаль Чемпионата завевал Михаил Шаров, выполнивший к тому же норматив мастера спорта РФ. Во второй соревновательный день на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялась Светлана Бурмистрова. Екатерина Курбатова и Татьяна Кириллова завоевали «серебряные» медали.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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