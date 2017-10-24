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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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Большую осеннюю уборку в Рязани продлят еще на 2 недели

09:00 / Актуально
А 21 октября на очередном общегородском субботнике в областном центре более 2 000 рязанцев собрали порядка 320 кубометров различного мусора
Большую осеннюю уборку в Рязани продлят еще на 2 недели

В субботнике участвовали сотрудники муниципальных предприятий, организаций, учреждений и администрации областного центра. По данным управления благоустройства, в работах было задействовано 52 единицы спецтехники, предоставленной муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями и дирекцией благоустройства города.

Работы были организованы по всей территории города. Так, субботники прошли на двух площадках Центрального парка культуры и отдыха, в скверах Уткина и на ул. Лермонтова, зеленых зонах в районе ул. Железнодорожная в сторону ул. Татарской, в Лесопарке в районе Торгового городка, на проезде Речников, в Комсомольском и Нижнем Городском парках, в парке Советско-Польского братства по оружию, на берегах прудов на ул. Пугачева, в поселке Недостоево, у ручья Быстрец и в других районах. Помимо этого, сотрудники муниципальных предприятий приступили к ликвидации нескольких свалок, отмеченных на карте ОНФ.

Прошедшие субботники показали высокую активность горожан, однако осталось еще много городских территорий, на которых необходимо провести «генеральную уборку». По поручению и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, осенний месячник будет продлен еще на 2 недели, сообщают в управлении благоустройства города.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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