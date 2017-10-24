Дубль «Рязани-ВДВ» завершил сезон домашней победой над командой «КПРФ-«Русичи»

Дублирующий состав ЖФК «Рязань-ВДВ» 21 октября на стадионе «Спартак» выиграл свой заключительный матч первенства России по футболу среди женских клубов и команд Первого дивизиона (зона «Юг») у «КПРФ-«Русичи» (Орёл) со счётом 5:2.

В турнирном отношении для обоих соперников этот матч ничего не решал: «десантницы» завершали соревнование на четвёртом месте, «русичи» – на пятом.

«Рязань-ВДВ-д» провёл матч в таком составе: Ломова (Козлова, 87), Староверова (Смирнова, 75), А. Фокина, Очеретяная, Душкина, Исаева (Базарова, 46), Амелина, Фисюра, Тишкова, Хохлова, Зубкова.

Хозяйкам поля удалось забить быстрый гол: на 8-й минуте встречи Валерия Хохлова добила мяч в сетку ворот гостей после того, как голкипер орловской команды не удержала его в руках после удара «десантницы». На 25-й минуте Елена Очеретяная великолепным ударом со штрафного в «девятку» удвоила результат – 2:0.

Не прошло и десяти минут, как всё, что хозяйки заработали честным трудом, растаяло как утренний туман. Сначала «десантницы» пропустили контратаку соперниц, которая завершилась голом, а через минуту уже в позиционной игре позволили гостям забить с острого угла – 2:2.

Начав всё сначала, «десантницы» с лихвой вернули то, что наиграли в дебюте матча. В концовке первого тайма Анастасия Фокина реализовала пенальти, назначенный за снос Елены Хохловой в штрафной площади. Во второй половине встречи Елена Хохлова оформила в матче дубль, а Анастасия Тишкова довела счёт до крупного.

В итоге «Рязань-ВДВ-д» выиграла у команды «КПРФ-«Русичи» – 5:2.

Положение команд в зоне «Юг»:

1. «Академия футбола» 9 игр, 18 очков

2. «Дончанка-д» 8 игр, 18 очков

3. «Кубаночка-д» 8 игр, 18 очков

4. «Рязань-ВДВ-д» 10 игр, 16 очков

5. «КПРФ-«Русичи» 10 игр, 7 очков

6. «Виктория» 7 игр, 0 очков.

Судьба двух путёвок в финальный турнир Первого дивизиона решится в споре тамбовской «Академии футбола», «Дончанки-д» и «Кубаночки-д». Всем трём претендентам предстоит сыграть с аутсайдером «Викторией» (Белгород), а «Дончанке-д» и «Кубаночке-д» ещё и между собой.

Фото Александра Кащеева