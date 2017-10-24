В Рязани определились лучшие команды по стратегии и управлению бизнесом

Подведены итоги проходившего в течение двух дней в Рязани Кубка стратегии и управления бизнесом (регионального этапа международного Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge»)

Это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В Рязанской области региональный этап чемпионата состоялся впервые. Организаторами выступили РАНХиГС и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке правительства области.

Кубок Рязанской области, проходивший 19-20 октября в конгресс-отеле «Старый город», объединил 120 игроков, большинство из которых – действующие предприниматели и студенты. В основе программы чемпионата – компьютерная учебная модель (бизнес-симулятор) коммерческой компании, выходящей на мировой рынок. В ходе турнира участники, разбившись на команды, прошли пять этапов принятия управленческих решений. Задачей было сохранить самый высокий уровень инвестиционной привлекательности среди команд-конкурентов.

По итогам были определены сильнейшие игроки. Среди студенческих сборных победителем стала команда «Лидеры», в состав которой вошли студенты Рязанского государственного радиотехнического университета Анастасия Недельская, Анна Рыбакова, Ангелина Мыськина и Егор Овчинников. Среди профессионалов победила команда «Менеджеры Рязани», в которой выступали предприниматели Олег Володин, Марина Кунавина и Сергей Милованов. Обе команды будут представлять регион на национальном этапе международного Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge», который состоится в марте 2018 года в Москве.

В награждении победителей приняла участие министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина. Она отметила, что чемпионат позволяет предпринимателям получить навыки работы в команде, новые знания по ведению собственного дела, новые деловые контакты. А для студентов это прежде всего возможность показать себя.

Поздравить финалистов приехал директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.

– Подобные форматы делают более эффективной нашу систему образования, потому что вы можете здесь в виртуальной модели, в безрисковом режиме получить «шишки» и оградить себя от более серьезных и болезненных ошибок в реальной деятельности, – подчеркнул Вячеслав Шоптенко.