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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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БК «Рязань» на своей площадке проиграл столичному ЦСКА-2

09:15 / Спорт
«Зубры» 22 октября в спортивном зале Дворца детского творчества уступили в домашнем матче чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги (Первый дивизион) столичной команде ЦСКА-2 со счётом 77:83 (16:22, 20:15, 26:20, 15:26)
БК «Рязань» на своей площадке проиграл столичному ЦСКА-2

БК «Рязань» провёл матч в таком составе: Шанталей, Семёнов (20 очков), Орленко (4), Алексеев (6), Митюк (17) – стартовая пятёрка, Морозов (8), Войтюк (14), Аксёнов (8), Намеднин, Болотских, Панов, Волков.

Коллектив постепенно прибавляет в игре, но «юнармейцы» ему пока не по зубам.

– Если в целом говорить, команда проиграла энергии, порядку и таланту, потому что по самоотдаче, желанию и старательности претензий нет. Девять недель команде очень мало для того, чтобы играть уверенно, контролировать игру. Мы упустили контроль в конце первой и во второй четвертях. В конце второй восстановили баланс, удалось провести несколько хороших атак. Потом за счёт ротации и правильной смены игроков мы вышли вперёд, провалив в итоге зонный прессинг. На их аргументы не смогли дать свои контраргументы, – прокомментировал итог матча главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге.

Свой следующий матч чемпионата БК «Рязань» вновь проведёт в Рыбном, в ФСК «Звезда» 25 октября с командой «Купол-Родники» (Ижевск). Начало в 19.00.

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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