Житель Рязанской области решил порыбачить, но «выудил» штраф

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции и Росрыболовства провели совместный рейд. Переодевшись рыбаками они на лодке проверяли акваторию Оки, расспрашивали местных жителей о «рыбных местах» и возможных нарушителях, а сотрудники Росрыболовства объезжали берега. На затоне недалеко от деревни Кочемары Касимовского района они задержали 66-летнего местного жителя, который на лодке добывал рыбу острогой – древком с металлическим острием.

Добыча рыбы с помощью остроги запрещена, поэтому полицейские изъяли лодку, снасти и незаконную добычу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.