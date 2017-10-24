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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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Житель Рязанской области решил порыбачить, но «выудил» штраф

11:24 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции и Росрыболовства провели совместный рейд. Переодевшись рыбаками они на лодке проверяли акваторию Оки, расспрашивали местных жителей о «рыбных местах» и возможных нарушителях, а сотрудники Росрыболовства объезжали берега. На затоне недалеко от деревни Кочемары Касимовского района они задержали 66-летнего местного жителя, который на лодке добывал рыбу острогой – древком с металлическим острием.

Добыча рыбы с помощью остроги запрещена, поэтому полицейские изъяли лодку, снасти и незаконную добычу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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