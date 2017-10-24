В Рязани наградили победителей творческого конкурса «Служба 02»

В январе этого года был объявлен творческий конкурс «Служба 02» на лучший материал в региональных и муниципальных СМИ о деятельности органов внутренних дел, сообщает сайт УМВД России по области. В конкурсе приняли участие практически творческие коллективы редакций СМИ Рязанской области. Конкурсная комиссия, которую возглавил заместитель начальника УМВД Василий Акимов, рассмотрела 65 материалов о работе сотрудников следствия, уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, дознания, службы тыла, кинологической службы, ГАИ, экспертно-криминалистических подразделений, о ветеранах органов внутренних дел и профессиональных династиях.

В церемонии награждения участвовали временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев, председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор областной газеты «Рязанские ведомости», член Общественного совета при региональном УМВД Галина Зайцева и председатель Общественного совета при УМВД Виктор Дрейлих.

Лауреатами конкурса стали 27 представителей средств массовой информации. В числе награжденных – корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Вячеслав Астафьев.