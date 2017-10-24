лизинг
14:21 МСК
Вторник
24 / 10 / 2017
Выпуск № 185 (5472)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
172

В Рязани наградили победителей творческого конкурса «Служба 02»

11:27 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани наградили победителей творческого конкурса «Служба 02»
Фото: Вячеслав Астафьев.

В январе этого года был объявлен творческий конкурс «Служба 02» на лучший материал в региональных и муниципальных СМИ о деятельности органов внутренних дел, сообщает сайт УМВД России по области. В конкурсе приняли участие практически творческие коллективы редакций СМИ Рязанской области. Конкурсная комиссия, которую возглавил заместитель начальника УМВД Василий Акимов, рассмотрела 65 материалов о работе сотрудников следствия, уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, дознания, службы тыла, кинологической службы, ГАИ, экспертно-криминалистических подразделений, о ветеранах органов внутренних дел и профессиональных династиях.

В церемонии награждения участвовали временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев, председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор областной газеты «Рязанские ведомости», член Общественного совета при региональном УМВД Галина Зайцева и председатель Общественного совета при УМВД Виктор Дрейлих.

Лауреатами конкурса стали 27 представителей средств массовой информации. В числе награжденных – корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Вячеслав Астафьев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Житель Рязанской области решил порыбачить, но «выудил» штраф

В Рязани назначена дата публичных слушаний по изменениям в генплан

В Рязани назвали самого лучшего молодого педагога

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:38
За сутки в Рязанской области зафиксировано 24 преступления
12:38
Жительница Рязани незаконно продавала сим-карты
12:01
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 33 ДТП
11:57
За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 20 пожаров
11:49
Рязанец завоевал «золото» чемпионата мира по спортивной борьбе грэпплинг-ги
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы