Как сообщает пресс-служба ХК «Рязань», 19-летний Коновалов в нынешнем сезоне принял участие в 8 матчах в составе рязанской команды. Пропустил 16 шайб. Отразил 164 броска из 180 нанесенных по его воротам (91,1 процента).
Ярославский «Локомотив» отозвал командированного в Рязань голкипера Илью Коновалова
11:32 23.10.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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