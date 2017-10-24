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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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Ярославский «Локомотив» отозвал командированного в Рязань голкипера Илью Коновалова

11:32 / Спорт

Как сообщает пресс-служба ХК «Рязань», 19-летний Коновалов в нынешнем сезоне принял участие в 8 матчах в составе рязанской команды. Пропустил 16 шайб. Отразил 164 броска из 180 нанесенных по его воротам (91,1 процента).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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