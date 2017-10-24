Ярославский «Локомотив» отозвал командированного в Рязань голкипера Илью Коновалова

Как сообщает пресс-служба ХК «Рязань», 19-летний Коновалов в нынешнем сезоне принял участие в 8 матчах в составе рязанской команды. Пропустил 16 шайб. Отразил 164 броска из 180 нанесенных по его воротам (91,1 процента).