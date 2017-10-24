Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 17.55 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Лощинино Касимовского района. Горела кирпичная баня. Огонь повредил строение, люди не пострадали. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и устанавливают ущерб. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.
Два пожарных расчета тушили баню в Рязанской области
11:45 23.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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