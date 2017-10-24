Два пожарных расчета тушили баню в Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 17.55 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Лощинино Касимовского района. Горела кирпичная баня. Огонь повредил строение, люди не пострадали. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и устанавливают ущерб. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.