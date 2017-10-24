Дом и сарай горели вчера в Рязанской области

Согласно оперативной информации МЧС России по области, вчера в 00.15 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Подвислово Ряжского района. Здесь сгорел сарай, у стоящего рядом дома повреждена кровля. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.