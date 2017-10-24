ФК «Рязань» в гостях разгромил «Сокол»

В рамках матч 14-го тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ наша команда одержала уверенную победу в Саратове над местным «Соколом» - 3:0

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, в первом тайме ни гости, ни хозяева «распечатать» ворота не сумели. Игра была практически равной с минимальным преимуществом рязанцев. Хотя и у «Сокола», и у ФК «Рязань» моменты для взятия ворот были: от гола спасала штанга, свою работу делали вратари. После перерыва нашу команду было не узнать: стопроцентная концентрация в каждом моменте на каждом кусочке поля. Гонку за победой начал Евгений Маричев. На 53-й минуте после быстрого розыгрыша штрафного в центре поля защитник мощным дальним ударом поразил верхний угол. Пять минут спустя Владислав Мещеряков удвоил преимущество рязанцев. Нападающий с разворота оправил мяч в нижний угол. От такого поворота событий саратовские футболисты не смогли оправиться и вернуться в игру у них уже не получилось. Рязанцы же, напротив, останавливаться не собирались. И в компенсированное время Маханур Гамзатов воспользовался ошибкой своего оппонента и поразил ворота – 3:0.

Следующий матч наша команда проведет 28 октября. На своем поле рязанцы будут принимать «Строгино». Этот матч начнется на час раньше обычного, в 16:00.