Рязанский «Элекс-Фаворит» сыграл вничью с КПРФ

В субботу, 21 октября, в рамках 4-го тура Первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференции «Запад» «Элекс-Фаворит» встречался в гостях с действующим победителем Высшей лиги, командой КПРФ-2. Игра завершилась вничью – 2:2, сообщает пресс-служба рязанского клуба.

После матча генеральный директор «Элекса-Фаворита» Виталий Громов признался, что у команды стояла задача забрать мяч, встречать соперника на его половине площадки, прессинговать. Но хозяева ничего из этого сделать не дали, полностью взяв игру под свой контроль. Благо, забили они только один мяч – на 7-й минуте отличился Олег Безруков. В остальных моментах очень уверенно сыграл голкипер Евгений Костиков, а когда и он оказывался обыгран, подстраховывали полевые игроки.

Постепенно рязанцы выровняли игру, и острые моменты стали возникать уже у ворот Дмитрия Молчанова. Один из них закончился точным ударом Евгения Перемитина – 1:1.

После перерыва игра была равной: хозяева атаковали больше, но более опасные моменты создавали гости. Вперёд КПРФ-2 вышла за три минуты до конца – мяч после удара мимо ворот попал в ногу Руслана Курбанова и от неё залетел в сетку. Евгений Костиков на рикошет среагировать не успел.

«Коммунисты» заработали к этому моменту уже пять фолов, и каждое следующее их нарушение каралось пробитием 10-метрового штрафного удара. Развязка наступила на последней минуте. Гости потеряли мяч, последовала дальняя передача, и Павел Симаков в довольно безобидной ситуации у чужих ворот подтолкнул соперника. Шестой фол, а, следовательно, и 10-метровый штрафной удар. К точке подошёл Евгений Перемитин и уверенно переиграл вратаря соперника – 2:2.

За оставшуюся минуту забить могли обе команды – сначала Дмитрий Молчанов справился с двумя опасными ударами подряд с близкой дистанции, а затем Евгений Костиков с помощью Дениса Голунова не дал хозяевам вырвать победу. Итог встречи – 2:2.