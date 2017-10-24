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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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В Рязанской области горела зерносушилка

11:52 / Происшествия

Сообщение о пожаре в селе Голдино Михайловского района поступило на пульт дежурного «01» в субботу, 21 октября, в 20.20, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Загорелась металлическая зерносушилка. Причина возгорания и ущерб в настоящее время устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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