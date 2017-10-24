В Рязанской области горела зерносушилка

Сообщение о пожаре в селе Голдино Михайловского района поступило на пульт дежурного «01» в субботу, 21 октября, в 20.20, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Загорелась металлическая зерносушилка. Причина возгорания и ущерб в настоящее время устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 сотрудников государственной противопожарной службы.