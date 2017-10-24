Сообщение о пожаре в селе Голдино Михайловского района поступило на пульт дежурного «01» в субботу, 21 октября, в 20.20, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Загорелась металлическая зерносушилка. Причина возгорания и ущерб в настоящее время устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 сотрудников государственной противопожарной службы.
В Рязанской области горела зерносушилка
11:52 23.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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