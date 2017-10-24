лизинг
14:17 МСК
Вторник
24 / 10 / 2017
Выпуск № 185 (5472)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
155

Рязанцам напоминают: Сегодня Международный день снежного барса

11:53 / Общество

Состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику – Международному дню снежного барса (International Snow Leopard Day). С той поры праздник отмечают ежегодно 23 октября. Снежный барс или ирбис – уникальное животное, занесенное в Красную книгу из-за своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого хищника – высокогорные районы Центральной Азии. Редкий окрас и ценность меха ирбиса привели к тому, что он стал целью для браконьеров. Кроме того, расширение пастбищ и расширение зоны выпаса скота в странах Центральной Азии в зоны высокогорных районов приводит к тому, что естественная среда обитания снежного барса сужается.

Для обсуждения проблемы сокращения популяции и угрозы полного исчезновения ирбиса в октябре 2013 года в столице Кыргызстана городе Бишкеке прошел Всемирный форум по сохранению снежного барса. В обсуждении проблемы приняли участие представители 12 государств, на территории которых встречаются особи редкого животного. Среди стран-участниц форума была и Россия, на территории которой по приблизительным подсчётам обитает от 90 до 150 особей ирбиса. Общая же численность популяции снежного барса колеблется в районе 7,5 тысячи.

Международный день снежного барса проходит в научных, образовательных учреждениях, где работают фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвящённые жизни ирбисов.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани наградили победителей творческого конкурса «Служба 02»

Житель Рязанской области решил порыбачить, но «выудил» штраф

В Рязани назначена дата публичных слушаний по изменениям в генплан

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:38
За сутки в Рязанской области зафиксировано 24 преступления
12:38
Жительница Рязани незаконно продавала сим-карты
12:01
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 33 ДТП
11:57
За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 20 пожаров
11:49
Рязанец завоевал «золото» чемпионата мира по спортивной борьбе грэпплинг-ги
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы