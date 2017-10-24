Рязанцам напоминают: Сегодня Международный день снежного барса

Состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику – Международному дню снежного барса (International Snow Leopard Day). С той поры праздник отмечают ежегодно 23 октября. Снежный барс или ирбис – уникальное животное, занесенное в Красную книгу из-за своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого хищника – высокогорные районы Центральной Азии. Редкий окрас и ценность меха ирбиса привели к тому, что он стал целью для браконьеров. Кроме того, расширение пастбищ и расширение зоны выпаса скота в странах Центральной Азии в зоны высокогорных районов приводит к тому, что естественная среда обитания снежного барса сужается.

Для обсуждения проблемы сокращения популяции и угрозы полного исчезновения ирбиса в октябре 2013 года в столице Кыргызстана городе Бишкеке прошел Всемирный форум по сохранению снежного барса. В обсуждении проблемы приняли участие представители 12 государств, на территории которых встречаются особи редкого животного. Среди стран-участниц форума была и Россия, на территории которой по приблизительным подсчётам обитает от 90 до 150 особей ирбиса. Общая же численность популяции снежного барса колеблется в районе 7,5 тысячи.

Международный день снежного барса проходит в научных, образовательных учреждениях, где работают фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвящённые жизни ирбисов.

Источник: www.calend.ru