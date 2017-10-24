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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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4 пожарных автомобиля ликвидировали возгорание в Шацке Рязанской области

11:56 / Происшествия

В субботу, 21 октября, в Шацке загорелся бревенчатый хозяйственный блок. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» в 18.18, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Огонь повредил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 12 сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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