Пожар в селе Жерновки Милославского района произошел в субботу, 21 октября, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 17.34. Огонь повредил нежилой деревянный дом, человеческих жертв нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.
В Милославском районе Рязанской области горел нежилой дом
12:02 23.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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