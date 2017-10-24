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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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В Милославском районе Рязанской области горел нежилой дом

12:02 / Происшествия

Пожар в селе Жерновки Милославского района произошел в субботу, 21 октября, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 17.34. Огонь повредил нежилой деревянный дом, человеческих жертв нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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