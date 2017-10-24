В Михайлове Рязанской области горел жилой дом

Согласно оперативной сводке главного управления МЧС России по области, в пятницу в 21.49 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице станция Михайлов в райцентре. Огонь повредил комнату, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.