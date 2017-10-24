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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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В Михайлове Рязанской области горел жилой дом

12:02 / Происшествия

Согласно оперативной сводке главного управления МЧС России по области, в пятницу в 21.49 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице станция Михайлов в райцентре. Огонь повредил комнату, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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