Согласно оперативной сводке главного управления МЧС России по области, в пятницу в 21.49 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице станция Михайлов в райцентре. Огонь повредил комнату, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.
В Михайлове Рязанской области горел жилой дом
12:02 23.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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