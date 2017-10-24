Жительница Рязанской области незаконно прописала в своем доме иностранца

Сотрудники полиции в ходе проверки жилого массива Касимова выявили нарушение миграционного законодательства, информирует сайт УМВД России по области. Полицейские выявили, что 34-летняя жительница Касимова фиктивно поставила на учет 36-летнего гражданина Узбекистана. В отношении хозяйки «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнице грозит внушительный штраф.