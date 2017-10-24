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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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Рязанским водителям напоминают: пора «переобувать» автомобиль на зиму

13:01 / Общество

Сегодня Госавтоинспекция региона опубликовала рекомендации для автолюбителей. Владельцам авто рекомендуют позаботиться об установке зимних шин. Всем водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий метеорологическим условиям. Быть внимательными, особенно в вечернее, ночное время суток, а также в условиях ухудшения видимости. Даже в небольшой снегопад категорически не рекомендуется выезжать на летней или изношенной резине, так как сцепные свойства таких шин значительно ухудшаются со снижением температуры.

Госавтоинспекция региона рекомендует пешеходам быть внимательными при переходе через проезжую часть дороги и иметь на одежде световозвращающие элементы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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