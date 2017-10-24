Спортсмены из Рязанской области завоевали медали Всероссийских соревнований по настольному теннису

Как сообщает сайт регионального минспорта, спортсмены Михайловской спортшколы «Метеор» завоевали медали Всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования были посвящены памяти великого русского полководца Александра Невского и проходили с 19 по 22 октября в Великом Новгороде. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 35 команд.

Команду Рязанской области представляли спортсмены спортшколы «Метеор» Алексей Лисовой и Алексей Павлов.

В личном зачёте среди мужчин Алексей Лисовой занял 1 место, Алексей Павлов занял 3 место. В командном зачёте среди мужчин Алексей Лисовой занял 1 место, а в абсолютном зачёте среди мужчин он стал победителем соревнований.