В Рязанской области нелегально продавали алкоголь

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудникам полиции стало известно, что в универсаме в деревне Шевцово продают винно-водочную продукцию в розницу и даже в розлив. При этом у заведения необходимой лицензии не было. В ходе проверки эта информация подтвердилась. Витрины магазина оказались плотно заставлены емкостями с водкой, коньяком и вином. Полицейские изъяли 50 литров спиртных напитков.

Кроме того, стражи порядка обнаружили, что в магазине населению отпускались пиво и коктейли с давно истекшим сроком годности. Значительное количество данной продукции также было изъято.

В настоящее время возбуждено административное производство по ч.2 ст.14.17.1 КоАП РФ, которая предусматривает наложение на индивидуального предпринимателя административного штрафа от 100 до 200 тысяч рублей.