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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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Рязанские бильярдисты покорили пьедестал Международного турнира

13:13 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, с 19 по 22 октября в Москве проходил Международный турнир по бильярдному спорту «Маленький Принц». В состязаниях принимали участие более 130 сильнейших спортсменов. По итогам соревнований воспитанник рязанской спортшколы «ЦСК» Иван Алпатов одержал победу (тренирует спортсмена Алексей Кузьмин), а воспитанник рязанской спортшколы «Фаворит» Даниил Свистунов занял 3 место (тренер – Виталий Гранкин).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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