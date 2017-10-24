Как сообщает сайт регионального минспорта, с 19 по 22 октября в Москве проходил Международный турнир по бильярдному спорту «Маленький Принц». В состязаниях принимали участие более 130 сильнейших спортсменов. По итогам соревнований воспитанник рязанской спортшколы «ЦСК» Иван Алпатов одержал победу (тренирует спортсмена Алексей Кузьмин), а воспитанник рязанской спортшколы «Фаворит» Даниил Свистунов занял 3 место (тренер – Виталий Гранкин).
Рязанские бильярдисты покорили пьедестал Международного турнира
13:13 23.10.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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