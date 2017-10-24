Жители и гости города смогут открыть для себя «Рязань мастеровую»

26 октября в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открывается выставка «Рязань мастеровая». Она познакомит граждан с разнообразием ремесел и промыслов, активно развивавшихся на Рязанской земле со второй половины XIX века. В экспозиции – изделия кустарного производства, созданные в XX–XXI веках, произведения прикладного искусства – от первых образцов до современных производственных и выставочных изделий.

Как сообщает портал Вездекультура, на выставке можно увидеть предметы из коллекций Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, из собраний Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина, историко-краеведческих музеев области – Скопинского и Михайловского, а также материалы музеев и ассортиментных кабинетов предприятий «Скопинская художественная керамика», «Труженица», «Кадомский вениз», «Шиловская лоза».

Открытие выставки состоится 26 октября в 12.00 во Дворце Олега.