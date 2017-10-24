35 тонн картофеля продано в Рязани на ярмарках выходного дня

21 октября ярмарки выходного дня, организованные минсельхозом области и минэкономразвития региона, прошли на пяти площадках Рязани. Торговлю вели 225 предприятий АПК на 333 торговых местах. Традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов питания. На ярмарках реализовано 12,1 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 16,1 тонны молока и молочных продуктов, 7,4 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,6 тонны меда и других продуктов пчеловодства, 35 тонн картофеля, 7,2 тонны овощей и 6,4 тонны фруктов. Большой выбор овощей и зелени предложили владельцы личных подсобных хозяйств и садоводы.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 28 октября.

Источник: сайт правительства Рязанской области