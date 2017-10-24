В Касимовском районе Рязанской области развивается мясное животноводство

Крупный рогатый скот мясной породы будут разводить в селе Гиблицы Касимовского района, где сейчас с нуля создается новое сельхозпредприятие. В роли инвестора выступает компания «Мещера-Агро», которая уже приобрела в Гиблицах участок площадью около 370 гектаров. Здесь появится ферма, разбитые на загоны пастбища, площади под выращивание кормов. На первом этапе инвесторы намерены заняться обработкой земли. Ближайшей весной будет проведено корчевание поля, где предполагается выращивать кормовые культуры, его выравнивание, известкование. Также будет проведен подсев многолетних трав. Для этого инвесторы уже закупили необходимую технику. После создания кормовой базы и организации пастбища в Гиблицы будут завезены животные абердин-ангусской породы. Они хорошо адаптированы к российскому климату, содержатся на открытом воздухе в любое время года, дают так называемое мраморное мясо высокого качества. В планах инвестора – создание в Гиблицах племенного репродуктора, а в перспективе – племенного завода.