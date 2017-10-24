лизинг
14:18 МСК
Вторник
24 / 10 / 2017
Выпуск № 185 (5472)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
425

В Касимовском районе Рязанской области развивается мясное животноводство

14:13 / Экономика
Автор фото: Людмила Иванова | В Касимовском районе Рязанской области развивается мясное животноводство
Фото: Людмила Иванова.

Крупный рогатый скот мясной породы будут разводить в селе Гиблицы Касимовского района, где сейчас с нуля создается новое сельхозпредприятие. В роли инвестора выступает компания «Мещера-Агро», которая уже приобрела в Гиблицах участок площадью около 370 гектаров. Здесь появится ферма, разбитые на загоны пастбища, площади под выращивание кормов. На первом этапе инвесторы намерены заняться обработкой земли. Ближайшей весной будет проведено корчевание поля, где предполагается выращивать кормовые культуры, его выравнивание, известкование. Также будет проведен подсев многолетних трав. Для этого инвесторы уже закупили необходимую технику. После создания кормовой базы и организации пастбища в Гиблицы будут завезены животные абердин-ангусской породы. Они хорошо адаптированы к российскому климату, содержатся на открытом воздухе в любое время года, дают так называемое мраморное мясо высокого качества. В планах инвестора – создание в Гиблицах племенного репродуктора, а в перспективе – племенного завода.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

35 тонн картофеля продано в Рязани на ярмарках выходного дня

В Рязани определились лучшие команды по стратегии и управлению бизнесом

В Рязанском и Сапожковском районах будут построены 23 промышленных птичника, комбикормовый завод и 2 яйцесклада

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:38
За сутки в Рязанской области зафиксировано 24 преступления
12:38
Жительница Рязани незаконно продавала сим-карты
12:01
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 33 ДТП
11:57
За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 20 пожаров
11:49
Рязанец завоевал «золото» чемпионата мира по спортивной борьбе грэпплинг-ги
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы