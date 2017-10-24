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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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В Рязани впервые открылась выставка Натальи Урядовой

14:49 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, в пятницу, 20 октября, в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась выставка Заслуженного художника РФ Натальи Урядовой «Приношение». В презентации экспозиции приняли участие директор музея Марина Котова, заместитель председателя регионального отделения Союза художников Василий Николаев, директор рязанского художественного училища Василий Колдин.

Выпускница факультета монументально-декоративного и прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища им. С.Г. Строганова Наталья Урядова свой материал определила сразу, сумев найти подход к хрупкому и тонкому стеклу.

В экспозиции, которую Наталья Урядова привезла в Рязань, составляют порядка 30 работ, выполненных в технике моллирования. Это многоаспектные работы, поражающие глубиной смыслов и мастерством исполнения. Даже плоскому материалу Наталья Урядова придаёт объём, играя с фактурой, цветом, формой. Название выставке дала центральная работа всей экспозиции – пласт «Приношение», раскрывающий тему жертвенности.

Выставка будет работать в залах картинной галереи в течение месяца.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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