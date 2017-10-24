лизинг
14:20 МСК
Вторник
24 / 10 / 2017
Выпуск № 185 (5472)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
148

Дополнением к Гран-при национального конкурса «Есенинская Русь» в Рязани станут шарфы ручной работы

15:03 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Дополнением к Гран-при национального конкурса «Есенинская Русь» в Рязани станут шарфы ручной работы
Фото: Татьяна Клемешева.

Шарф «Краски осени» и платок «Краски лета» созданы художницами Высшей школы народных искусств в технике «горячая роспись ткани». Традиция дарить лучшим юным артистам изделия художников Рязанской области – давняя на фестивале «Есенинская Русь», рассказали организаторы на пресс-конференции. Обладатель Гран-при также получит статуэтку, диплом и планшетный компьютер.

По словам начальника управления культуры администрации Рязани Евгении Власовой и директора Муниципального культурного центра Владимира Колчаева, семнадцатый национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества молодежи пройдет с 25 по 28 октября. Заявки на участие подали около 500 солистов и членов творческих коллективов из разных регионов. 100 из них – чтецы, которые впервые в истории конкурса представят свое видение стихотворений С. А. Есенина и других авторов. Помимо выступлений, участников фестиваля ждут мастер-классы от жюри в различных номинациях, экскурсии в село Константиново и в музеи Рязани, творческие встречи и детская дискотека.

Фестиваль «Есенинская Русь» стартует 25 октября в 16.00. Все желающие смогут увидеть церемонию открытия и выступление ансамбля танца «Калужский сувенир». 26 октября в 12.00 в Муниципальном культурном центре начнет работу выставка предметов декоративно-прикладного искусства, созданных юными мастерами. По многочисленным просьбам экспозиция будет открыта для посещения до 28 октября включительно. В этот же день в 11.00 на сцене МКЦ группа Feelin’s познакомит артистов со всей России с проектом «ЕсенинJazz», а в 12.00 состоится награждение участников и гала-концерт.

«Есенинская Русь» – ежегодный конкурс, проходящий в Рязани в октябре. За семнадцать лет работы свои творческие достижения показали более восьми тысяч юных артистов со всей страны. В 2017 году к традиционным номинациям «Инструментальное исполнительство», «Народное пение», «Декоративно-прикладное искусство», «Театр костюма» и «Народная хореография» добавилась номинация «Художественное слово».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани впервые открылась выставка Натальи Урядовой

Жители и гости города смогут открыть для себя «Рязань мастеровую»

Известная писательница Елена Чудинова встретилась с рязанскими школьниками

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:38
За сутки в Рязанской области зафиксировано 24 преступления
12:38
Жительница Рязани незаконно продавала сим-карты
12:01
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 33 ДТП
11:57
За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 20 пожаров
11:49
Рязанец завоевал «золото» чемпионата мира по спортивной борьбе грэпплинг-ги
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы