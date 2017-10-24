Дополнением к Гран-при национального конкурса «Есенинская Русь» в Рязани станут шарфы ручной работы

Шарф «Краски осени» и платок «Краски лета» созданы художницами Высшей школы народных искусств в технике «горячая роспись ткани». Традиция дарить лучшим юным артистам изделия художников Рязанской области – давняя на фестивале «Есенинская Русь», рассказали организаторы на пресс-конференции. Обладатель Гран-при также получит статуэтку, диплом и планшетный компьютер.

По словам начальника управления культуры администрации Рязани Евгении Власовой и директора Муниципального культурного центра Владимира Колчаева, семнадцатый национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества молодежи пройдет с 25 по 28 октября. Заявки на участие подали около 500 солистов и членов творческих коллективов из разных регионов. 100 из них – чтецы, которые впервые в истории конкурса представят свое видение стихотворений С. А. Есенина и других авторов. Помимо выступлений, участников фестиваля ждут мастер-классы от жюри в различных номинациях, экскурсии в село Константиново и в музеи Рязани, творческие встречи и детская дискотека.

Фестиваль «Есенинская Русь» стартует 25 октября в 16.00. Все желающие смогут увидеть церемонию открытия и выступление ансамбля танца «Калужский сувенир». 26 октября в 12.00 в Муниципальном культурном центре начнет работу выставка предметов декоративно-прикладного искусства, созданных юными мастерами. По многочисленным просьбам экспозиция будет открыта для посещения до 28 октября включительно. В этот же день в 11.00 на сцене МКЦ группа Feelin’s познакомит артистов со всей России с проектом «ЕсенинJazz», а в 12.00 состоится награждение участников и гала-концерт.

«Есенинская Русь» – ежегодный конкурс, проходящий в Рязани в октябре. За семнадцать лет работы свои творческие достижения показали более восьми тысяч юных артистов со всей страны. В 2017 году к традиционным номинациям «Инструментальное исполнительство», «Народное пение», «Декоративно-прикладное искусство», «Театр костюма» и «Народная хореография» добавилась номинация «Художественное слово».