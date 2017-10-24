лизинг
14:20 МСК
Вторник
24 / 10 / 2017
Выпуск № 185 (5472)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
418

Рязанке, случайно убившей мужа, назначили наказание в виде ограничения свободы

15:31 / Общество

Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда Рязани в отношении жительницы областного центра, признанной виновной в убийстве мужа.

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, судом первой инстанции было установлено, что в сентябре прошлого года женщина пришла в кафе, где встретила своего мужа. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения встретив жену, стал ее оскорблять. Женщина попыталась уйти, но мужчина ее догнал, схватил сзади за волосы и дернул на себя. Женщина, являясь правшой, нащупала левой рукой лежащий на столе нож и ударила мужчину в живот. От полученной травмы он скончался в машине «скорой».

Как показали свидетели, супруги уже несколько лет не жили вместе, при встречах между ними часто происходили ссоры.

Районный суд квалифицировал ее действия как убийство, признал виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в пользу матери погибшего суд постановил взыскать компенсацию морального вреда – 1 миллион рублей.

Рязанский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, не согласился с приговором районного суда и, переквалифицировав действия рязанки как превышение необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ), назначил ей наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы, освободив из-под стражи в зале суда. Сумму компенсации морального вреда суд апелляционной инстанции снизил до 300 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области нелегально продавали алкоголь

За выходные в Рязанской области зафиксировали 31 преступление

Рязанским водителям напоминают: пора «переобувать» автомобиль на зиму

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:38
За сутки в Рязанской области зафиксировано 24 преступления
12:38
Жительница Рязани незаконно продавала сим-карты
12:01
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 33 ДТП
11:57
За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 20 пожаров
11:49
Рязанец завоевал «золото» чемпионата мира по спортивной борьбе грэпплинг-ги
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы