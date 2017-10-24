Рязанке, случайно убившей мужа, назначили наказание в виде ограничения свободы

Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда Рязани в отношении жительницы областного центра, признанной виновной в убийстве мужа.

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, судом первой инстанции было установлено, что в сентябре прошлого года женщина пришла в кафе, где встретила своего мужа. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения встретив жену, стал ее оскорблять. Женщина попыталась уйти, но мужчина ее догнал, схватил сзади за волосы и дернул на себя. Женщина, являясь правшой, нащупала левой рукой лежащий на столе нож и ударила мужчину в живот. От полученной травмы он скончался в машине «скорой».

Как показали свидетели, супруги уже несколько лет не жили вместе, при встречах между ними часто происходили ссоры.

Районный суд квалифицировал ее действия как убийство, признал виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в пользу матери погибшего суд постановил взыскать компенсацию морального вреда – 1 миллион рублей.

Рязанский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, не согласился с приговором районного суда и, переквалифицировав действия рязанки как превышение необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ), назначил ей наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы, освободив из-под стражи в зале суда. Сумму компенсации морального вреда суд апелляционной инстанции снизил до 300 тысяч рублей.