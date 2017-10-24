Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 09.30 до 17.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Михайловское шоссе, дома с 252 до 266 (частный сектор).
Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду
16:53 23.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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