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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

16:53 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 09.30 до 17.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Михайловское шоссе, дома с 252 до 266 (частный сектор).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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