В Рязани пройдет премьерный показ художественного фильма «Вежливый человек»

Посмотреть премьеру в культурно-досуговом центре «Октябрь» смогут все, кто проявит к фильму интерес. В числе организованных групп юных зрителей – учащиеся школ микрорайона Дашково-Песочня.

О замыслах авторов фильма, сюжете, героях, месте съемок говорили сегодня на пресс-конференции, прошедшей в КДЦ «Октябрь». В общении с журналистами участвовали директор рязанской школы кино и телевидения «КиноЛаб» Елена Левитина, директор КДЦ «Октябрь» Марина Малахова, режиссер-постановщик фильма Виктор Новичков, который, кстати, из Рязани.

Снимали кино в Рязани летом 2017 года. Главной площадкой стал эколого-биологический центр, что на улице Урицкого. Главный оператор Станислав Номероцкий и множество юных актеров тоже рязанцы. В съемках фильма приняли участие воспитанники рязанской школы кино и телевидения «КиноЛаб». В главной роли снялся актер кино Федор Гирусов, известный по сериалам «Ундина», «Пречистинка», «Рублевка live», «Детективы» и другие. Фильм «Вежливый человек» рассказывает о вечных человеческих ценностях: доброте, дружбе, взаимопонимании, толерантности.

Начало премьерного показа фильма «Вежливый человек» в КДЦ «Октябрь» в четверг, в 13 часов.