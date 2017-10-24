лизинг
14:18 МСК
Вторник
24 / 10 / 2017
Выпуск № 185 (5472)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
233

В Рязани пройдет премьерный показ художественного фильма «Вежливый человек»

16:58 / Культура
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани пройдет премьерный показ художественного фильма «Вежливый человек»
Фото: Вячеслав Астафьев.

Посмотреть премьеру в культурно-досуговом центре «Октябрь» смогут все, кто проявит к фильму интерес. В числе организованных групп юных зрителей – учащиеся школ микрорайона Дашково-Песочня.

О замыслах авторов фильма, сюжете, героях, месте съемок говорили сегодня на пресс-конференции, прошедшей в КДЦ «Октябрь». В общении с журналистами участвовали директор рязанской школы кино и телевидения «КиноЛаб» Елена Левитина, директор КДЦ «Октябрь» Марина Малахова, режиссер-постановщик фильма Виктор Новичков, который, кстати, из Рязани.

Снимали кино в Рязани летом 2017 года. Главной площадкой стал эколого-биологический центр, что на улице Урицкого. Главный оператор Станислав Номероцкий и множество юных актеров тоже рязанцы. В съемках фильма приняли участие воспитанники рязанской школы кино и телевидения «КиноЛаб». В главной роли снялся актер кино Федор Гирусов, известный по сериалам «Ундина», «Пречистинка», «Рублевка live», «Детективы» и другие. Фильм «Вежливый человек» рассказывает о вечных человеческих ценностях: доброте, дружбе, взаимопонимании, толерантности.

Начало премьерного показа фильма «Вежливый человек» в КДЦ «Октябрь» в четверг, в 13 часов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Дополнением к Гран-при национального конкурса «Есенинская Русь» в Рязани станут шарфы ручной работы

В Рязани впервые открылась выставка Натальи Урядовой

Жители и гости города смогут открыть для себя «Рязань мастеровую»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:38
За сутки в Рязанской области зафиксировано 24 преступления
12:38
Жительница Рязани незаконно продавала сим-карты
12:01
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 33 ДТП
11:57
За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 20 пожаров
11:49
Рязанец завоевал «золото» чемпионата мира по спортивной борьбе грэпплинг-ги
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы