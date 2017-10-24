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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал на премьере спектакля театра драмы «Касатка»

17:05 / Власть

В Рязанском государственном ордена «Знак Почета» областном театре драмы прошла премьера спектакля «Касатка». «Касатка» – мелодрама в двух действиях по пьесе Алексея Толстого, написанной в 1916 году. В России спектакль ставили в 1917 году, в двадцатых годах, в послевоенное время, а также в конце 1950 годов и на рубеже 2000. Пьеса всегда пользовалась большим успехом.

В основе произведения лежит сюжет, который Толстой позаимствовал из семейных легенд. Известно, что сам автор не раз играл одну из ролей, озвучивая основную идею пьесы: «Самое главное в жизни — это счастливое расположение духа, сердечная дружба и любовь...». Для «Касатки» характерны мастерство речевых характеристик, искусство композиции, быстрое развитие действия, интересные и живые конфликты персонажей.

Режиссером-постановщиком «Касатки» Рязанского театра драмы выступила Урсула Макарова. В спектакле участвуют заслуженные артисты РФ Олег Пичурин и Татьяна Петрова, артисты Юрий Борисов, Роман Горбачев, Игорь Гордеев, Мария Конониренко, Анна Демочкина, Наталья Паламожных, Валерий Рыжков и Алекандра Шитикова.

Как сообщает сайт правительства области, глава региона побывал на премьерном показе, а после спектакля творческому коллективу были вручены цветы от его имени.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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