В Рязанской области завершился творческий конкурс на тему экологии «Наша планета и мы»

Детские и подростковые творческие коллективы из районов Рязанской области представили свои театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции, игровые программы, этюды, выступления агитбригад, посвященные Году экологии. Всего в программе конкурса было около двух десятков творческих номеров, разделенных на три блока. Каждый блок в виде небольшой концертной программы был представлен на суд жюри со сцен трех домов культуры в Касимове, Путятине и Новомичуринске. В ходе конкурса в общей сложности выступило более сотни юных самодеятельных артистов из районов области. Они перевоплощались в сказочных героев, читали стихи, пели, танцевали. Во время выступлений на большом экране демонстрировались фотографии с экологических акций, в которых участвовали ребята.

По итогам конкурса лучшими были признаны театрализованная программа «Берегите природу» Путятинского районного дома культуры, выступление театра теней Сотницынского сельского дома культуры Сасовского района «Оставим свой след на планете», театрально-музыкальная зарисовка «Смеется радугой Земля» ДК Скопинского микрорайона Заречный, а также театрализованное представление «Простая сказка» в исполнении юных артистов из Новомичуринского дворца культуры «Энергетик». Все коллективы, принявшие участие в конкурсе, были отмечены дипломами и поощрительными призами.