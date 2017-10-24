В Рязани столкнулись три автомобиля

ДТП произошло в субботу в 01.10 на пересечении Московского шоссе и ул. Мервинской. Как сообщает группа «Дороги Рязани», в результате аварии пострадал 32-летний пассажир «Лады Ларгус» и водитель Suzuki.
ДТП произошло в субботу в 01.10 на пересечении Московского шоссе и ул. Мервинской. Как сообщает группа «Дороги Рязани», в результате аварии пострадал 32-летний пассажир «Лады Ларгус» и водитель Suzuki.
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