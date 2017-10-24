Рязанцы взяли «бронзу» турнира по дзюдо памяти Виктора Захарченко

21 октября в городе Электросталь прошёл традиционный турнир по дзюдо памяти кавалера ордена Мужества, инспектора ДПС города Электросталь Виктора Захарченко, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Полицейский ценой своей жизни спас подростков, тонувших в наполовину замёрзшем водоёме.
В соревнованиях приняли участие 112 спортсменов из Московской области, Москвы. Рязани, Тулы, Иваново, Владимира.
На состязании спортсмены рязанской спортшколы «Комета» – Илья Мищенко (весовая категория 46 кг), Никита Белов (весовая категория 50 кг) и Кирилл Бирюков (весовая категория 66 кг) стали обладателями бронзовых медалей.
Тренируются спортсмены под руководством старшего тренера-преподавателя Попова А.Н., тренера-преподавателя Москвина А.А.