В Спасске открылась аллея в честь защитников Старой Рязани

Министерство ТЭК и ЖКХ региона информирует о том, что в Спасске состоялась торжественная церемония открытия аллеи в память защитников Старой Рязани. В ней принял участие заместитель министра Андрей Устинов, руководители района, представители общественных организаций, многочисленные местные жители.

Аллея открыта в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Его реализации особое внимание уделяет губернатор Николай Любимов. «Вся работа должна проводиться в тесном взаимодействии с местными жителями, с учетом их мнения и инициатив. Люди должны принимать самое активное участие в реализации проектов благоустройства своих муниципальных образований», – подчеркнул глава региона.

Парк в Спасске, где открыта аллея защитников, представляет собой остроконечный треугольник, вершина которого указывает на Старую Рязань. В рекреационной зоне размещены декоративные фонари, лавочки в старинном стиле, верхний слой грунта заменен на плодородный, спилены старые деревья, посажено более двухсот единиц кустарников и деревьев восьми сортов, проложены дорожки. Установлен арт-объект Башня Памяти, которая представляет собой фрагмент оборонительной крепости. Особую ценность представляет кованое изделие – Крылья и Крест, которые символизируют покровительство архангела Михаила-архистратига.

На празднике в честь открытия аллеи заместитель министра ТЭК и ЖКХ области Андрей Устинов тепло поздравил собравшихся с появлением в городе благоустроенного современного парка. В выступлениях местные жители, краеведы, гости города выразили благодарность инициаторам проекта. В ходе церемонии состоялся концерт.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство общественной территории было выделено из федерального и областного бюджетов 1142,9 млн. рублей. Предварительно предложение, выдвинутое инициативной группой граждан, прошло широкое общественное обсуждение и было поддержано местными жителями.

Кроме того, в настоящее время в Спасске ведется благоустройство большего двора у домов №№ 127, 127-а, 127-б, 129, 129-а, 129-б. На эти цели выделено 2 млн. 893 тыс. рублей. Территория будет заасфальтирована, планируется установить лавочки, урны. Работы планируется завершить к ноябрю.

Источник: сайт правительства Рязанской области