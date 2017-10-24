Студенты рязанских вузов могут принять участие в конкурсе социальной рекламы «Начни с себя!»

По инициативе прокуратуры области в РГУ имени С.А. Есенина проводится студенческий конкурс социальной рекламы «Начни с себя!». Он направлен на повышение внимания молодежи к социально значимым проблемам общества в сфере охраны окружающей среды, а также на формирование нетерпимости по отношению к проявлениям коррупции.

Соорганизаторами конкурса выступает РГУ им Есенина, а также Общественная палата региона и Рязанская областная библиотека им. М.Горького.

Конкурс проводится в период с 20 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года по двум номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик по двум темам – «Экология» и «Вместе против коррупции».

Лучшие конкурсные работы в каждой номинации будут размещены на сайтах организаторов Конкурса, в региональных СМИ.

Более подробная информация об условиях и порядке проведения Конкурса содержится в Положении о Конкурсе размещенная на сайте прокуратуры области (http://prokrzn.ru/info/news/po-initsiative-prokuratury-oblasti-v-rgu-imeni-s-a-esenina-provoditsya-studencheskiy-konkurs-sotsial/ ).