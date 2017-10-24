Представители Рязанской области приняли участие во всероссийском совещании по вопросам развития жилищно-коммунальной отрасли

Обсуждалась реализация приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», модернизации коммунальной инфраструктуры

Сегодня заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис провел всероссийское селекторное совещание по вопросам развития жилищно-коммунальной отрасли. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Харивский, руководители регионального министерства ТЭК и ЖКХ, министерства строительного комплекса области, министерства печати и массовых коммуникаций региона, муниципальных образований, участвующих в 2017 году в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Говоря о реализации программы «Формирование комфортной городской среды», заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис подчеркнул, что работы на всех объектах, где в рамках проекта должно быть проведено благоустройство, необходимо завершить строго в назначенные сроки. «Все обязательства, данные людям, следует выполнить», – сказал Андрей Чибис. Всего нужно отремонтировать 129 тысяч дворов и 2700 общественных пространств. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис поставил задачу взять на особый контроль исполнение проекта и активнее привлекать к этой работе местное население, в том числе обязательно проводить публичные обсуждения при выборе того или иного объекта.

Не менее важно, по словам Андрея Чибиса, активно продолжать работу по переселению граждан из аварийных жилых домов. Как было отмечено, еще на год продлена работа Фонда содействия реформированию ЖКХ. Заместитель главы Минстроя РФ подчеркнул, что уже сейчас необходимо уточнить реестры объектов и действовать, соблюдая намеченный график.

Особое внимание Андрей Чибис поручил уделять модернизации системы ЖКХ. Работа будет проводиться с привлечением внебюджетных средств. Для этого планируется использовать «коробочные решения», разработанные Сбербанком, что предполагает стандартный инвестиционный подход с набором шаблонов документов для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных проектов в отрасли ЖКХ. «Вся работа должна вестись в строгом соответствии с дорожными картами. При ее проведении необходимо учитывать степень удовлетворенности населения качеством услуг ЖКХ», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор Николай Любимов считает одной из основных задач совершенствование системы ЖКХ, так как работа комплекса напрямую влияет на уровень социального самочувствия людей. Как подчеркивает глава региона, в этом деле нет мелочей, за свои деньги граждане должны получать качественные коммунальные услуги.

В настоящее время в Рязанской области прорабатывается возможность реализации в одном из муниципальных образований проекта модернизации системы теплоснабжения на основе концессионного соглашения с использованием «коробочной модели», разработанной Сбербанком России.

Кроме того, в рамках проекта создания комфортной городской среды в регионе завершено благоустройство 232 дворовых территорий и 13 общественных. Согласно условиям предоставления субсидии из федерального бюджета работы необходимо завершить до конца текущего года. До 1 ноября в муниципальных образованиях региона, в состав которых входят населенные пункты с численностью свыше 1000 человек, в соответствии с рекомендациями Минстроя России будут приняты актуализированные правила благоустройства.

Что касается переселения из аварийного жилья, то в 2013-2017 годах в Рязанской области на эти цели направлено 3,38 млрд. рублей: 2,06 млрд. рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и 1,32 млрд. рублей – из регионального бюджета. Всего в программе участвовало 45 муниципальных образований. Расселено 6,5 тыс. граждан. Решением Правления Фонда от 17 марта 2017 года программа переселения Рязанской области признана завершенной в полном объеме.

Источник: сайт правительства Рязанской области