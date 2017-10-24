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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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В Рязанской области состоится конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России»

19:10 / Актуально

Министерство экономического развития и торговли области информирует о проведении 26 октября конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России».

В рамках выполнения Майских Указов Президента РФ Владимира Путина о повышении производительности труда и создании высокопроизводительных рабочих мест в субъектах России по инициативе ОНФ и Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей при поддержке «Института экономики роста им. П.А. Столыпина» проводятся региональные конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России».

Цель мероприятия – организация общественного обсуждения возможностей создания в области высокопроизводительных рабочих мест, повышения производительности труда и эффективности системы занятости населения.

Предполагается, что в мероприятии, которое пройдет в режиме ВКС, примут участие представители более 500 предприятий и организаций, руководители деловых объединений Рязанской области. В ходе конференции состоится обсуждение таких вопросов, как социальная значимость, потенциал и стимулирование создания высокопроизводительных рабочих мест, проблемы, сдерживающие их рост, кластерные и иные проекты – точки роста Рязанской области, реализация программ по поддержке стабильной занятости, развития молодежного и семейного предпринимательства, бизнеса, ориентированного на социальные услуги, возможности повышения производительности труда на предприятиях Рязанской области.

Конференция состоится на площадке комплекса «Старый город».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 октября 2017 года
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