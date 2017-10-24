Добрый взгляд

В рязанском Музее истории молодежного движения открылась фотовыставка Геннадия Шлоева. 19 октября ему исполнилось бы 70 лет

Шлоев был одним из создателей рязанского городского фотоклуба «Ока», любил фотографический эксперимент – как при создании образа, так и при печати снимков. И в кругах рязанских фотографов появилось определение «Пространство Шлоева». Такое же название получила нынешняя выставка. Кстати, практически все работы, представленные в экспозиции, отпечатаны в лаборатории самим автором.

Мы встречались с ним 15 лет назад перед самым его уходом. Уже тогда было видно, что тяжелая болезнь становится необратимой. Снимки он показывал в компьютере – увлекался тогда их обработкой. Несколько из них перекинул мне на дискету. Но бумажные оригиналы, да еще в таком количестве, я увидел лишь накануне выставки, когда фотографии помещали в рамки. И, конечно же, спросил Сергея Романова, одного из организатора экспозиции, близко знавшего Шлоева, откуда такое богатство.

– Оно досталось Союзу фотохудожников от родственников Геннадия Михайловича. Это ручная, авторская печать, он сам эти снимки делал, что добавляет им еще больше оригинальности.

И вот уже Романов на волне воспоминаний совершает наглядный экскурс в творчество безвременно ушедшего коллеги. «Солотчинский детский дом» – пожалуй, одна из самых известных его серий. Геннадий Михайлович одно время работал там психологом, и судьба подарила ему редкую возможность – снимать обычное течение жизни, когда на тебя перестают обращать внимание.

Во всей экспозиции – ни одного снимка про спорт, хотя Геннадий был влюблен в него, жил и буквально дышал им в молодости. Чемпион России в многоборье ГТО, неоднократный победитель первенств страны по легкой атлетике. Дикие перегрузки, многократно превышающие возможности организма, подорвали здоровье. Когда за несколько месяцев до его ухода мы говорили о спортивных достижениях, мне показалось, что в его интонациях проскользнули нотки горечи. Вот фотография – это другое дело! Никаких рывков и груза ответственности перед тренерами и болельщиками, перед всей этой бесчеловечной системой спорта высоких достижений, когда ты уже не вправе жалеть себя…

И Геннадий Шлоев однажды круто поменял жизнь. Ушел из тренеров в психологи, преподавал в рязанском пединституте, возглавлял отдел профессиональной ориентации и обучения рязанского городского центра занятости. А фотография оставалась его любимой спутницей на долгие годы. У Шлоева учился известный фотохудожник Рязани Андрей Карев.

– Геннадий Шлоев был настоящим интеллектуалом в фотографии, применял разные техники, приводящие к неожиданным эффектам. Его работы всегда многослойны по смыслу, а пейзажи – это целая философия. Мне было лет пятнадцать, когда меня привели в фотоклуб «Ока», и первым фотохудожником, которого я встретил, был Геннадий Михайлович. Я показал свои работы в полной уверенности, что они произведут впечатление. Но Шлоев отнесся к ним скептически. «Ну что это такое, – сказал он. – Снять так – это все равно что снять вон ту лестницу». Меня это задело, и я семь лет не показывал свои работы в фотоклубе, и только чуть повзрослев, понял, что мастер был прав. Для нас Шлоев – это один из представителей «золотого века» рязанской фотографии, наравне с Евгением Кашириным, Виктором Агеевым, Сергеем Романовым… Настолько творческой была обстановка! Тут есть памятный снимок с одной из выставок – все авторы с трудом поместились в кадр, такое количество любителей посещало клуб и настолько искренним, бескорыстным было увлечение фотографией. Гена был интересным, глубоким человеком. В какой-то момент его перестала удовлетворять тренерская работа, у него появлялись новые интересы, он получил второе образование психолога. Маленький штрих: он работал психологом в детском доме, и ребята окрестили его почтальоном Печкиным – как раз этот мультфильм вышел на экраны. Геннадия это не смутило – он принял игру и однажды пришел к детям со значком почтальона Печкина на лацкане пиджака. Человека, который сказал бы что-то плохое о Гене Шлоеве, наверное, нет вообще.

Коллеги пообещали выпустить фотоальбом Геннадия Шлоева. Многие из современных фотохудожников Рязани считают его своим учителем. Судьба отпустила ему всего 54 года.

Сам он говорил, что любимый его жанр – пейзаж. Но профессионалы наиболее высоко ценят его успехи в жанре фоторассказа, очерка, моментальной фотографии, где в кадре оказываются люди. Может быть, он тогда говорил о пейзаже в широком значении слова, о предметном мире вокруг нас, о вечной текучести форм, которые не зафиксировать даже на очень короткой выдержке.

Что-то уходит, что-то приходит, мы плывем по волнам, меняемся от мгновения к мгновению. Ни начало, ни конец не уловить нельзя. Шлоев все это очень тонко чувствовал.