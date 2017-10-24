Главное для пожилого человека – стараться находить в жизни больше позитива

В этом убеждена Галина Герасимовна Казанская, с которой встретилась корреспондент «РВ».

В свои 75 лет Галина Герасимовна не только активна, но и обладает способностью заряжать окружающих позитивной энергией. Она посещает вокальную студию «Ретро» в ДК «Приокский», играет на гитаре, принимает участие во многих мероприятиях ТОС.

– Мне хочется успеть как можно больше, а если не двигаться, ничем не интересоваться, то так можно очень быстро сократить свое земное пребывание, а жить так интересно! Все, за что я берусь, стараюсь делать с удовольствием, – говорит Галина Герасимовна. – Например, сегодня у нас в микрорайоне организовано празднование Дня урожая. Завтра планирую пойти в театр на встречу с известным поэтом. Уверена, что сколько бы лет человеку ни было отведено судьбой, необходимо стремиться жить, а не существовать. Сидеть у подъезда и фиксировать происходящее вокруг, вроде видеокамеры, а потом участвовать в обсуждении – это не по мне, – считает пенсионерка.

Как и любому человеку зрелого возраста, Галине Герасимовне есть что вспомнить и что рассказать.

«Я родилась во время войны, в 1942 году. Семья у нас была многодетная. Помимо меня, еще 8 детей. Сказать, что мы в трудные годы бедствовали, я не могу. Отцу, работавшему на Рыбновском железнодорожном узле, давали хороший паек.

Помимо этого, глава семейства подрабатывал на дому жестянщиком. Лудил, паял, мастерил бидоны, тазы, миски. Мама ходила все это продавать или выменивала на продукты в деревнях. Вспоминала, как однажды зимой повезла на санках всю эту продукцию в близлежащие села, а на обратном пути остановилась немного передохнуть и на руки подышать. Назад оглянулась, а метрах в 20 волк стоит. Чем бы закончилась такая встреча, неизвестно. Маме повезло – волка кто-то спугнул. После этого случая одна по деревням она уже не ходила.

Во время вражеских авианалетов на станцию, которые бывали очень массированными, надолго выводили из строя пути, погибали люди. Вспоминая этот период, отец очень расстраивался – жалко было погибших. Рассказывал, что ремонт после таких налетов занимал несколько суток.

Рязань тоже бомбили.

Мы жили в районе Михайловского шоссе. Дом у нас был большой. Через наш и соседские огороды проходила линия окопов, в которых мы играли. Однажды начало бабахать где-то в нашей стороне. Да так, что стекла повылетали. Мама повесила на плечо швейную машину. Тех, кто помладше, взяла за руку, другого на руку, третий за подол держится, и из дому к разрушенному коровнику – прятаться. Мы потом спрашивали маму: «Зачем швейную машинку-то взяла?» «Да ведь если дом разрушат, надо будет выживать, – говорила мама. – Вот швейная машинка и помогла бы».

Мама нередко шила на дому, работала в хлебопекарне. Однако через месяц отец заставил ее уволиться. Дескать, если что с ней случится, на него останется вся наша «орава». Так что всю свою жизнь мама мыла, стирала, кормила, вытирала детям носы, успокаивала. Помню, что одно время у нас жил на квартире деревенский паренек, который учился в фабрично-заводской школе. Мама никогда не забывала налить и ему тарелку щей или дать каши. И всегда говорила: «Где девять, там и десять. А парень в городе совсем один, ему трудно».

Галина окончила 7 классов в школе №13, а с 8 по10 класс пешком ходила в Дашки военные в школу №22. Старалась посещать кружки художественной самодеятельности. Она даже в комсомол вступила. Примечательно, что такая активность не мешала ей, как и всем членам семьи, оставаться верующим человеком. Вспоминает, что никто вопроса: «Веришь ли ты в Бога?» тогда не задавал. В доме соблюдались все основные православные праздники, окрестили всех детей. «Нашу семью за приверженность к православию никто не преследовал. А может, нам просто повезло», – предполагает Галина Герасимовна.

Став старше, она с подругами стала по выходным дням ходить в клуб железнодорожников. Клуб железнодорожников стал местом, где молодые люди знакомились, танцевали. Здесь проводились общегородские праздники, утренники, были организованы кружки по интересам.

В клубе железнодорожников Галина познакомилась с будущим супругом, красивым парнем, лучшим токарем комбайного завода. А дальше, как у всех: семья, дом, дети.

– Активности, конечно, поубавилось, но мы и в походы, и на природу, и в кино, и в театр брали детей чаще с собой, чем отводили их к бабушкам. Сейчас уже мои дети (их у меня двое: сын и дочь) стали взрослые, все живут отдельно, своей жизнью. Меня не забывают ни дети, ни внуки, которых у меня четверо. Если я где-то выступаю, обязательно кто-то из моих ребят приходит. Они гордятся мной, и мне это очень приятно.

– Мои ребята нередко интересуются тем, как мы жили и в войну, и после нее. У меня фотографий много. Смотрим вместе альбомы. На фото история нашей семьи: как мы учились, работали, весной помогали на посадке, а осенью на уборке урожая. Стараюсь чаще вспоминать какие-то веселые случаи, чтобы чаще смеяться, чем печалиться. Ну а уж если беда какая приключается, то мы держимся все вместе, как и положено, – заключает Галина Герасимовна. Этому единению научили ее жизнь в семье, где всегда были готовы друг другу помогать.