Ремонт первой очереди

В течение лета фасад трехэтажного дома полностью приведен в порядок

Многоэтажные дома в селе Александрово Рязанского района появились в 70-х годах прошлого века. Для сотрудников расположенной по соседству птицефабрики было построено комфортное жилье городского типа. Между домами – обустроенные детские площадки, газоны, есть в поселке детский сад, школа, спортивная площадка. В годы, когда жилье считалось ведомственным, предприятие заботливо следило за многоквартирным фондом. Сегодня обязанность содержать дома лежит на собственниках квартир.

Капитальный ремонт, в котором, безусловно, нуждаются александровские трехэтажки, мог бы стать неподъемным бременем для владельцев многоквартирных домов. Приступить к нему удалось благодаря действующей в регионе программе капитального ремонта. Сегодня обновлены фасады нескольких домов поселка. В этом году преобразились дома №15 и № 20.

Александр Калинкин, старший по дому №15, живет в поселке с 2005 года. По словам Александра Николаевича, на момент заселения дом находился в удовлетворительном состоянии.

– Несмотря на то что дом был крепкий, в ремонте он нуждался. А несколько лет назад в одной из квартир дома случился пожар. Когда его тушили, основательно пролили всю часть здания, в которой располагалась квартира. С тех пор торцевая стена дома была сильно повреждена.

Между тем вступление в силу закона о капитальном ремонте, а особенно возникшую необходимость ежемесячно оплачивать взносы на капремонт, далеко не все жители дома восприняли с понимаем.

– Многие были против, не осознавали, зачем нужна эта статья расходов. Сегодня, когда дом отремонтирован, отношение к региональной программе капитального ремонта, конечно, изменилось в лучшую сторону, процент собираемости взносов стал выше, – говорит старший по дому.

Кстати, с 2014 года жители дома №15 по улице Центральной села Александрово перечислили в Фонд капитального ремонта немногим больше 243 тысяч рублей. Более 86% жителей дома исправно оплачивают начисленные взносы. Долг у дома в целом перед фондом сравнительно небольшой: чуть больше 39 тысяч рублей. Тем не менее стоимость капитального ремонта фасада, который был сделан этим летом, составила 1 миллион 230 тысяч рублей.

– Прежде чем наш дом попал в краткосрочную программу капитального ремонта 2017 года, он прошел комиссионное обследование. Специалисты оценили состояние конструктивных элементов и пришли к выводу, что среди всех домов поселка наш в первую очередь нуждается в ремонте, – пояснил Александр Калинкин.

В течение лета фасад трехэтажного дома полностью привели в порядок, от отмостки до кровли, восстановили то, что разрушил пожар. Подряд на строительно-монтажные работы выиграло общество с ограниченной возможностью «Ангара».

Контроль за ходом капитального ремонта фасада лег на плечи жильцов. Впрочем, по словам старшего по дому, эта забота не была в тягость. Собственники квартир следили за каждым этапом работ, поддерживали конструктивные отношения с рабочими, советовали и получали квалифицированные консультации.

– Претензий к качеству капитального ремонта у нас нет. Мы лишь не пришли к согласию по цветовому решению фасада, – говорит Александр Калинкин.

Дом №15, так же как и дом №20, где в этом году тоже был проведен капитальный ремонт фасада, покрашен современной фасадной краской нежно-персикового цвета. Такое решение приняли в управлении архитектуры и градостроительства Рязанского района. Жильцам же хотелось видеть свой дом в салатовом цвете. Но это – незначительный «недочет», уверен старший по дому.

Фасад – не единственное, что будет капитально отремонтировано в доме №15 по улице Центральной села Александрово. По мнению жильцов, здание нуждается в ремонте кровли. Их оценка совпадает с оценкой экспертной комиссии и планами регионального Фонда капитального ремонта. Работы по обновлению кровли запланированы на 2020-2022 годы.