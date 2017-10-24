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Главная страница / Рязанские новости / 24 октября 2017 года
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Хранители здоровья

00:01 / Общество
Сельская амбулатория – в шаговой доступности
Хранители здоровья

Коллектив Чапаевской сельской амбулатории небольшой, но очень дружный и опытный. Нина Павловна Лужина, старшая медицинская сестра, работает там с 1976 года.

– Пациенты, а это наши односельчане, хорошо нам знакомы, не раз лечились у нас, – рассказала она. – Приходят, чтобы и заботами своими поделиться, и поддержать, укрепить здоровье.

Больных принимает врач общей практики Наталья Викторовна Захарова, она же и заведующая амбулаторией. Послушает, давление измерит, сделает назначение. Кому-то даст направление в кабинет физиопроцедур, кого-то положит в дневной стационар. При амбулатории есть больничная палата, работает лаборантская, где можно сдать анализы.

По вторникам прием ведет хирург Роман Викторович Золотов, ведущий врач Михайловской ЦРБ. Регулярно приезжают узкие специалисты – невропатолог, оториноларинголог, окулист и гинеколог. Три раза в неделю открывается стоматологический кабинет, в котором работает врач Людмила Алексеевна Штейнмец. Про нее говорят: «Доктор от Бога, зубы лечит, как песню поет». По окончании медицинского образовательного учреждения она работала в поликлиниках областного центра. Стаж – 25 лет. Помимо Чапаевской амбулатории, трудится еще в медпункте села Мишино.

– Мы обслуживаем жителей Грязновского сельского поселения и близлежащих населенных пунктов, – говорит заведующая амбулаторией Наталья Викторовна Захарова. – Всего у нас на учете около двух тысяч человек. Проводим плановые осмотры, диспансеризацию, вакцинацию населения, оказываем помощь на дому. Для этого есть две машины скорой помощи.

Выездная бригада – это фельдшер Ольга Анатольевна Синькова и водитель Андрей Михайлович Ермилов. Ему помогает Виктор Анатольевич Разливалов, водитель и завхоз амбулатории. Если у кого случается беда, они тут же спешат к больному. Сельчане называют их: «наши ангелы-хранители».

Медик на селе – это призвание. Всегда надо быть готовым к любым неожиданностям. И днем, и ночью обращаются люди за помощью: давление поднялось, маленький ребенок затемпературил. Немало добрых слов услышал я об Ирине Николаевне Опекуновой, медицинской сестре процедурного кабинета. Она к тому же заведует Коровинским ФАПом. О ней отзываются так: «Ирина Николаевна чуткий, с отзывчивым сердцем человек. Грамотный, ответственный специалист». Сама она призналась, что ей помогают любимый супруг Владимир и дочери, старшая – Виктория выбрала профессию врача, стала хирургом.

– Дома лечиться удобно, – сказала пенсионерка Антонина Алексеевна Герасимова. – Не надо в райцентр ездить, просиживать в очередях. Да и медики здесь свои, родные. Я им доверяю.

Так же считает мама двухмесячного Максима Григорьева, Галина Владимировна. Этому малышу, как и остальным, нужно постоянное медицинское внимание. Детская медсестра Наталья Федоровна Макарова приняла его и первым делом взвесила: «5 800, богатырь!» Затем рассказала, что работы участковым педиатрам прибавляется. В селе новая общеобразовательная школа, школа-интернат, детский сад.

– Там уже пора открывать вторую группу, – с удовольствием отметила она. – А вскоре и третья понадобится – рождаемость в селах увеличивается. В амбулатории на этот случай предусмотрена штатная должность акушерки.

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За последние пять лет в регионе значительно активизировалась кампания по строительству отвечающих современным требованиям фельдшерско-акушерских пунктов.

С 2012 по 2016 год построены ФАПы в селах Благие Новодеревенского района, Дмитриево Касимовского района, Кораблино Рязанского района, Студенки Александро-Невского района.

На строительство медучреждений затрачено более 20 миллионов рублей совокупных бюджетных средств.

Александр Федосеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 185 (5472) от 24 октября 2017 года
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