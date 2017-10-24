Открытая дверь в завтра – 2

Работа Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи и яркое его завершение. Международный дискуссионный клуб «Валдай». Заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам и консультативного Совета по иностранным инвестициям в Россию. Все это – события минувшей недели. И все их объединяет одно – взгляд в будущее.

На заседании президиума Совета по стратегическому развитию шел разговор об экспорте российских проектов – в образовании, промышленности, сельском хозяйстве. Они носят долгосрочный характер, но реализуются – и довольно успешно – уже теперь.

К примеру, за последнее время заметно увеличилась доля экспорта российского автомобилестроения, авиастроения, сельхозмашиностроения, железнодорожного машиностроения. Их развитие на новом, современном, а следовательно – конкурентном, уровне влечет и развитие в смежных отраслях – партнерах. Можно, конечно, продолжать сетования по поводу того, что мы потеряли в девяностых нашу индустрию, но нельзя не понимать, что с той, вчерашней продукцией наших промышленных гигантов сегодня на внешних рынках делать нечего. Была нужна серьезная модернизация производства. И сегодня она непросто, но идет.

Модернизация производства требует модернизации образования, новых подходов в подготовке кадров на всех уровнях профессионального обучения. Кто завтра придет в цеха, в конструкторские бюро, научно-исследовательские институты? Минобр сегодня работает над программами цифрового образования, экспорта образования, но прежде всего – подготовки новых специалистов для завтрашней России. На завершившемся недавно в Абу-Даби мировом чемпионате профессионального мастерства «Ворлдскиллс» наши ребята завоевали 6 золотых, 4 серебряных и бронзовую медали – весьма красноречивый показатель.

Но невозможно не зависеть от того, какая погода в нашем общемировом доме сегодня, каков ее прогноз на перспективу.

Четыре дня на заседаниях Международного дискуссионного клуба «Валдай» шло обсуждение насущных проблем современности. В пленарном его заседании принял участие Президент России Владимир Путин. Тема нынешнего, четырнадцатого, заседания – « Мир будущего: через столкновение к гармонии». 130 участников из 33 стран – ученые, политики, политологи и социологи – говорили о том, возникнет ли из вчерашних и сегодняшних конфликтов новый мировой порядок и каким он станет. «Нынешний мир не столько производит безопасность, сколько потребляет и тратит прежнюю, накопленную многими осторожными политиками прошлого», – прозвучало в ходе пленарного заседания. Насколько мир будет зависеть от « стратегических фривольностей» политиков? Как будут взаимодействовать на новых этапах развития гуманизм и технологии? Можно ли обеспечить безопасность информационного пространства? И каков он – индекс готовности стран к будущему? Обо всем этом шла речь на платформе «Валдая».

«Любые противоречия нужно решать цивилизованно. Твердо убежден: даже самые сложные узлы, будь то кризис в Сирии или Ливии, на Корейском полуострове или, скажем, на Украине, надо распутывать, а не рубить». Говоря об этом, Владимир Путин еще раз подтвердил главный приоритет российской внешней политики – решение проблем дипломатическим путем, с соблюдением норм международного права, без использования двойных стандартов.

«Узлы» проблем завтрашнего дня распутывать молодым. Состоявшийся в Сочи Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это не только интересные встречи, полезные уроки. Это и возможность лучше понять друг друга, возможность ощутить свою сопричастность к тому, каким оно будет – наше общее завтра. Об этом шла речь на заключительной сессии фестиваля «Молодежь-2030. Образ будущего».

Технологии. Экология. Новые медиа. Экономика. Гражданская платформа развития. Будущее науки, образования, здравоохранения. Сфер для приложения энергии и знаний молодых – масса. Главное же, что пожелал участникам фестиваля Владимир Путин, – уметь работать в команде, не забывать о нравственных, этических основах любого дела. И тогда будет меньше опасений за то, каким он станет – завтрашний день.