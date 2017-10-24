Приоритетные задачи

Новый инвестиционный проект создаст рабочие места и обеспечит продовольственную безопасность региона

Губернатор Николай Любимов и генеральный директор акционерного общества «Окская птицефабрика» Олег Лякин подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Рязанской области и предприятием.

В соответствии с соглашением АО «Окская птицефабрика» обязуется осуществить разработку реализации инвестиционного проекта по строительству до 2025 года шести промышленных птичников для содержания кур-несушек на 256 000 голов каждый, двух птичников для содержания молодняка по 134 000 голов каждый и здания яйцесклада в Рязанском районе. В Сапожковском районе должны появиться 9 промышленных птичников по 278 000 голов каждый для кур-несушек и 6 птичников для молодняка, а также здания комбикормового завода и яйцесклада.

– Очень важно, что со стартом проекта будут созданы новые рабочие места, в том числе такие, где свои силы и знания сможет применить молодежь. Создание рабочих мест – это задача, обозначенная в Майских указах Президента Владимира Путина, их исполнению мы уделяем самое пристальное внимание. Со своей стороны мы обеспечим предприятию режим наибольшего благоприятствия, будем взаимодействовать в сфере природоохранных мероприятий. Ждем от птицефабрики максимальной активности, в перспективе возможно расширение нашего сотрудничества, – сказал Николай Любимов.

– Окская птицефабрика – современное предприятие, мы практически завершили его модернизацию. Принято решение о дальнейшем развитии, мы надеемся, что при поддержке правительства области новый инвестиционный проект будет реализован, – отметил Олег Лякин.

По словам Николая Любимова, проект развития птицефабрики является одним из приоритетных и направлен на обеспечение продовольственной безопасности региона.